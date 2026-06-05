Medovets Köyü\'nde Sel Felaketi

Bulgaristan'ın Varna şehrine bağlı Medovets (Sarıkovanlık) köyünde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bir kez daha sel felaketi yaşandı. Bölgede meydana gelen taşkınlar köy halkını zor durumda bırakırken, birçok noktada su baskınları görüldü.

Köy sakinleri birkaç gün önce yaşanan selin etkilerini henüz atlatamamışken, bölgeyi yeniden vuran şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Önceki selin neden olduğu hasarın giderilmeye çalışıldığı süreçte meydana gelen yeni taşkınlar, vatandaşların endişesini artırdı.

Yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Yağışların ardından dere ve su kanallarının taşması sonucu bazı evler, bahçeler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bölge sakinleri sel sularının neden olduğu olumsuzluklarla mücadele ederken, yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Köy halkı tedirgin

Son günlerde peş peşe yaşanan sel olayları nedeniyle Medovets köyünde yaşayan halk büyük tedirginlik yaşıyor. Köy halkı, benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için bölgede gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - SOFYA