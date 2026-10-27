Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras, Yeniköy ve Ortaköy\'de incelemelerde bulundu

Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras, Yeniköy ve Ortaköy'de incelemelerde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yağış ve altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Yeniköy ve Ortaköy'de incelemelerde bulundu. Köksal Aras, bozulan noktaları onarmak için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu belirtti.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şiddetli yağışların ve altyapı kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaların ulaşımda aksamalara neden olduğu Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Mahallelerdeki sorunlu noktaları yerinde inceleyen Başkan Köksal Aras, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Ekiplerin gece gündüz görev yaptığını ifade eden Köksal Aras, "Bozulan noktaları onarmak ve hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyor, uyarılara dikkat etmenizi rica ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?