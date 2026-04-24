Menteşe Belediyesi\'nden Ankara\'da sürdürülebilir su yönetimi sunumu

Menteşe Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 16-17 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda (BELFOR) su yönetimi odaklı altyapı projesini tanıttı.

İki gün süren ve 200'ü aşkın uygulamanın paylaşıldığı forumda "Arıtılmış Suyun Park ve Bahçelerde Kullanımı: Menteşe Örneği" başlıklı çalışma, teknik detaylarıyla ele alınarak katılımcılara aktarıldı.

Menteşe'de aktif olarak uygulanan proje kapsamında atıksu arıtma tesislerinden çıkan su, yenilenme alanları ve parkların sulamasında kullanılıyor. Projenin kapsamı önümüzdeki süreçte yeni mahalleleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Uygulanan proje sayesinde şebeke suyuna yönelik tüketim baskısının azaltılması ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık riskine karşı kentsel su döngüsünün optimize edilmesi sağlanıyor. Artan su stresi krizine karşı geliştirilen bu teknik çözüm, forumdaki diğer yerel yönetim temsilcileri tarafından ölçeklenebilir ve uygulanabilir bir model olarak değerlendirildi. - MUĞLA