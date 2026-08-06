Menteşe'de Zeytin Üretimi İçin Mücadele - Son Dakika
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Menteşe'de Zeytin Üretimi İçin Mücadele

Menteşe\'de Zeytin Üretimi İçin Mücadele
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Menteşe'de zeytin verimliliği için Verticillium Solgunluğu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytin üretiminin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından zeytin bahçelerinde Verticillium Solgunluğu hastalığına yönelik kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Saha incelemeleri sırasında zeytin ağaçlarında hastalığın belirtileri titizlikle incelenirken, üreticilere Verticillium Solgunluğu hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi. Teknik personel tarafından üreticilere, hastalıklı dal ve ağaçların uygun yöntemlerle budanması, budama sırasında kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesi, hastalık bulaşık bitki artıklarının bahçeden uzaklaştırılması, aşırı sulamadan kaçınılması ve ağaçların dengeli beslenmesinin sağlanması gerektiği anlatıldı. Ayrıca hastalığın kimyasal mücadeleyle tamamen ortadan kaldırılamadığı, bu nedenle kültürel mücadele yöntemlerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zeytinliklerde düzenli kontrollerin devam edeceğini belirterek, üreticilerin hastalık belirtisi gördüklerinde vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının, hem hastalığın yayılmasının önlenmesi hem de verim kayıplarının en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yetkililer, sürdürülebilir zeytin üretiminin korunması ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme ve saha çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Zeytin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Menteşe'de Zeytin Üretimi İçin Mücadele - Son Dakika

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