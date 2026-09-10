Menteşe Yaraş'ta yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor - Son Dakika
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Menteşe Yaraş'ta yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor

Menteşe Yaraş\'ta yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor
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Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi'ndeki yangının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zarar gören üreticilerin mağduriyetinin yerinde tespiti için yürütülen saha çalışmalarında tarımsal varlıklar kayıt altına alınıyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede yaşanan orman/tarım arazisi yangınının ardından harekete geçen İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, yangından zarar gören alanlarda detaylı incelemelerde bulunuyor. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetin yerinde tespiti ve zarar gören tarımsal varlıkların kayıt altına alınması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, tarımsal üretim altyapısının ve çiftçilerin haklarının korunması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Menteşe, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Menteşe Yaraş'ta yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe Yaraş'ta yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor - Son Dakika
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