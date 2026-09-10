Menteşe Yaraş\'ta yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede yaşanan orman/tarım arazisi yangınının ardından harekete geçen İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, yangından zarar gören alanlarda detaylı incelemelerde bulunuyor. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetin yerinde tespiti ve zarar gören tarımsal varlıkların kayıt altına alınması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, tarımsal üretim altyapısının ve çiftçilerin haklarının korunması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.