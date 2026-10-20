Mersin'de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndan ilk günde 17 bin 681 araç geçti - Son Dakika
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Mersin'de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndan ilk günde 17 bin 681 araç geçti

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Mersin\'de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu\'ndan ilk günde 17 bin 681 araç geçti
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Mersin'de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu dün gece açıldı, ilk günde 17 bin 681 araç geçti. Bağlantı yollarıyla 52 kilometre uzunluğundaki otoyolun yaz ve bayramlarda trafik sorununu çözmesi, seyahat süresini 18 dakikaya düşürmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli üretim ve turizm şehirlerinden Mersin'de hizmete giren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli- Kızkalesi kesiminden ilk günde binlerce araç geçti. Otoyoldan ilk gün geçen araç sayısı 17 bin 681 olurken deneyimleyenler, Mersin-Erdemli arasında ulaşımın daha güzel olduğuna değinerek "Ekspres gidip geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin ile Kızkalesi arasındaki ulaşımı önemli derecede rahatlatacak olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi dün gece açıldı. Bağlantı yollarıyla toplam 52 kilometre uzunluğa sahip Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm sunması bekleniyor. Projede 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, birer bakım ve tünel işletme merkezi yapıldı. Yazın saatler süren seyahat süresinin bu sayede 18 dakikaya kadar düşmesi hedeflendi. Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanacağı, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azalacağı kaydedildi. Ayrıca, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceği aktarıldı. D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanınan yolu ilk günden binlerce sürücü kullandı. İlk gün toplam 17 bin 681 araç geçtiği bildirildi.

"Turizme ve tarıma ciddi katkı sağlayacak"

Otoyolun bağlantı yollarıyla birlikte 52 kilometre olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Havalimanından sonra otoyolun da açılması hem Erdemli'nin turizmine, hem de tarımına ciddi katkı sağlayacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, liderimiz Devlet Bahçeli'ye, bölgemizdeki bölge milletvekillerimize, karayollarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Erdemli'mize, Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız resmi açılışını yapacak" dedi.

Vatandaşların ilk günden ciddi bir şekilde otoyolu kullandığına da dikkat çeken Başkan Kara, "Şu ana kadar binlerce araç bu otoyolu kullandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de özellikle yaz döneminde Silifke'yle Mersin arası yaklaşık 3 saati bulan bir yol mesafesi oluyordu. Artık ciddi bir şekilde kısaldı. Çeşmeli'den Kızkalesi'ne 18 dakikada gidilecek. Tabii dediğim gibi Erdemli'mizin turizmine de ciddi katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Ekspres gidip geliyoruz"

Otoyolu kullanan esnaf Cumaali Göçer "Ulaşım güzel bir şey. Yani trafik, ışıklar, sıkıntı, her şey kalktı. Çok güzel. Mersin-Erdemli arasında işimiz olduğunda ekspres gidip geliyoruz, ulaşım daha güzel oldu. Mersin Erdemli arası 12-13 dakika sürdü, çok düştü" şeklinde konuştu.

Çeşmeli'den Erdemli'ye gelen Kerim Şişman ise, "Yol gayet güzeldi, keyifli bir sürüş oldu. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yapan herkese teşekkür ederim. Çeşmeli-Erdemli arası 8 dakika sürdü" diye konuştu.

Otoyolu kullanan diğer sürücülerde çok memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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