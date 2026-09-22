Mersin'de dere ıslahı AFAD'dan 4 ekskavatör ve 4 kamyon desteğiyle sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de dere ıslahı AFAD'dan 4 ekskavatör ve 4 kamyon desteğiyle sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de dere ıslahı AFAD\'dan 4 ekskavatör ve 4 kamyon desteğiyle sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sel ve taşkın riskini azaltmak için dere ıslahı, drenaj ve sedde onarımı çalışmaları sürüyor. AFAD'ın tahsis ettiği 4 ekskavatör ve 4 kamyon kullanılırken, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ile Berdan Nehri'nde çalışma yürütülüyor.

Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla dere ıslahı, drenaj ve sedde onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelinde muhtemel sel ve taşkınların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) iş makinelerinin yanı sıra AFAD Başkanlığı tarafından Mersin'e tahsis edilen 4 ekskavatör ve 4 kamyon da çalışmalarda kullanılıyor.

Ekipler tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde dere yataklarının düzenlenmesi, drenaj kanallarının açılması ve mevcut sedde yapılarının onarılması gerçekleştiriliyor. Özellikle Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslahı çalışmaları yürütülüyor.

Berdan Nehrinde de taşkın riskine karşı sedde onarımı yapılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde drenaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla yağışlar sırasında oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi, dere yataklarının su akış kapasitesinin artırılması ve olası afetlerin yerleşim alanları üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Kent genelindeki sel ve taşkın risklerine karşı çalışmaların planlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Acil DurumYenişehirMezitliTarsusMersinGüncelYaşamÇevreAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:09
İsrail’i Türkiye korkusu sardı Teyakkuza geçtiler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:09:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de dere ıslahı AFAD'dan 4 ekskavatör ve 4 kamyon desteğiyle sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement