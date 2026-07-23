Mersin\'de çöpler enerjiye dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Belediye, 2025 yılında 117 milyon kilovatsaat elektrik üretirken, 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, evsel nitelikli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla hem enerji üretimine katkı sağlamaya, hem de sera gazı salınımını azaltmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisi, Akdeniz Sarı İbrahimli Düzenli Depolama Tesisi ve Tarsus Gürlü Düzenli Depolama Tesisi olmak üzere 3 farklı noktada faaliyet gösteren tesisleriyle, atıkları enerjiye dönüştürüyor. Silifke'de bulunan tesis de bunlardan birisi. Silifke'de 2023 yılında hizmete alınan 2. lot, tesisin kapasitesini önemli ölçüde artırdı. İlk atık kabulünü 2023 tarihinde gerçekleştiren ve 12 metre derinliğe sahip olan yeni lot, 42 bin metrekarelik alanıyla bölgenin atık yönetiminde kritik rol üstleniyor.

Kurulu gücü 3,6 MW olan tesiste elektrik üretimi tam kapasiteyle sürdürülürken, 2026 yılında aylık ortalama 2 milyon 538 bin 546 kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yeni lotun devreye alınmasının ardından, bugüne kadar toplam 34 milyon 859 bin 808 metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte 69 milyon 719 bin 616 kilovat saat elektrik üretimi yapılarak, önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı.

Atıkların yolculuğu enerjiye dönüşüyor

İlçe belediyeleri tarafından toplanan evsel nitelikli katı atıklar, en yakın aktarma istasyonlarına veya düzenli depolama tesislerine ulaştırılıyor. Aktarma istasyonlarında toplanan atıklar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Tesislere gelen atıkların ilk olarak kantarda tartımı gerçekleştiriliyor. Ardından geri dönüştürülebilir malzemeler Mekanik Ayrıştırma Ünitesinde, türlerine göre ayrıştırılarak, lisanslı firmalara teslim edilmek üzere depolanıyor. Geriye kalan organik atıklar ise depolama lotlarına gönderiliyor ve üzerleri örtülüyor.

Bu süreçte çöp kütlesi içerisinde oluşan gazlar, yatay olarak döşenen gaz toplama boruları sayesinde kontrollü şekilde toplanıyor. Ayrıştırılan metan gazı, biyogaz enerji üretim sahalarına aktarılıyor ve burada elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Mersin merkez, Silifke ve Tarsus düzenli depolama tesislerinde bulunan biyogaz elektrik üretim tesislerinde, 2025 yılı boyunca saatte ortalama 13,5 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Aynı yıl toplam 117 milyon 160 bin kilovat saat elektrik üretimine ulaşıldı. Elde edilen enerji miktarı, yaklaşık 127 bin hanenin bir yıllık aydınlatma amaçlı elektrik tüketimine eş değer oluyor.

"35 milyon metreküpe yakın metan gazının atmosfere salınımını engelledik"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Aslıhan Kula, Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmet vermeye başlayan lotla ilgili bilgi vererek, "Bu lotumuz 12 metre derinliğe ve 42 bin metrekare alana sahip. Tesisin, elektrik üretimi açısından kurulu gücü 3,6 megawatt. Bu tesisimizin 2026 yılında bir ayda ürettiği ortalama elektrik miktarı 2 milyon 538 bin 546 megawatt. Yeni lotumuzla beraber, 2023 yılından bu yana 69 milyon 719 bin 616 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda 34 milyon 859 bin 808 metreküp metan gazının da gökyüzüne salınımını engellemiş olduk" dedi. Kula, Silifke Göksu'da bulunan bu tesise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Gülnar, Erdemli ve Silifke ilçelerinden evsel nitelikli katı atıkların geldiğini sözlerine ekledi.

"2025 yılında 127 bin hanenin bir yıllık aydınlatma enerjisine denk elektrik ürettik"

Metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek koku, yangın ve patlama risklerini de minimize ettiklerinin altını çizen Kula, "Silifke Göksu, Akdeniz Sarı İbrahimli ve Tarsus Gürlü'de olmak üzere 3 noktada tesisimiz mevcut. Bu tesislerimizin hepsinde elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tesislerin hepsinin elektrik üretim kurulu gücü 20.2 megawatt. Tesislerimizde 2025 yılında 117 bin megawatt elektrik üretimi yaptık ve 127 bin hanenin bir yıllık aydınlatma enerjisine denk elektrik üretimi gerçekleştirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temiz çevre, temiz dünya ve temiz enerji anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN