Mersin’de kaldırım işgallerine sıkı denetim - Son Dakika
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Mersin’de kaldırım işgallerine sıkı denetim

Mersin’de kaldırım işgallerine sıkı denetim
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Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yayaların kaldırımları güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yayaların kaldırımları güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere uyarı yapılırken, ihlalin devam etmesi halinde Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent estetiğini korumak, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla, kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, öncelikle esnafa kurallar hakkında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuluyor. Yapılan uyarılara rağmen kurallara uyulmaması halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Zabıta ekipleri denetimlerini yalnızca yaptırım odaklı değil, çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor. Esnafın ürünlerini sergilerken kaldırım işgaline neden olmaması için, belirlenen sınırlar çerçevesinde işletme sahipleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştiriliyor ve ortak bir uzlaşı sağlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Kurallara uygun hareket eden işletmelerin haklarının korunmasını sağlayan uygulamalar, kentte düzenli ve eşit bir ticari ortamın oluşmasına destek oluyor.

Rutin yapılan kontroller sayesinde hem vatandaşların, hem de esnafın ortak yaşam alanlarından daha sağlıklı bir şekilde yararlanması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kent düzeni ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

"Denetimleri yaparken, vatandaş ve esnafla birlikte çözüm odaklı çalışıyoruz"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Zülküf Aktürk, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan alanlarda denetimlerin her gün yapıldığını söyledi. Kurallara uymayan esnafın önce ikaz edildiğini, ikaza uymayan vatandaşlara ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığını belirten Aktürk, "Bu görevi yaparken, vatandaş ve esnafla birlikte çözüm odaklı çalışıyoruz. Esnaf ürünlerini tanıtırken, bazen kaldırım işgaline neden olacak şekilde davranabiliyor. Bununla ilgili bir sınırlama getirdik. Esnafla bire bir görüşüp, ortak kararla sonuca ulaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin’de kaldırım işgallerine sıkı denetim - Son Dakika

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