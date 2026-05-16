Mersin\'de öğrenciler sahil temizliği için seferber oldu

Mersin'de lise öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğinde kıyıya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, çevre bilincini artırmak ve sahil temizliğine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen atık toplama etkinliğinde çevre için seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi personeli ve öğretmenleri eşliğinde öğrenciler, kıyı boyunca geniş bir alana yayılan atıkları tek tek toplayarak, sahilin temizlenmesine katkı sundu. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, doğaya bırakılan plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar toplanarak, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Özellikle Caretta Carettaların yuvalama alanlarından biri olan Adanalıoğlu sahilinde gerçekleştirilen temizlik çalışması sayesinde, sahil büyük oranda atıklardan arındırıldı. Öğrenciler hem çevre temizliği yaptı, hem de doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çekti. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinin sağlık personeli de muhtemel bir duruma karşı sahilde hazır bulundu.

"Öğrenci arkadaşlarımızla kısa sürede ciddi miktarda atık topladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, kentin temizliği için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, özellikle Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bazı sahillerin ciddi şekilde kirlendiğine dikkat çeken Halisdemir, Adanalıoğlu sahilinde Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte düzenlenen etkinlikle çevre farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Adanalıoğlu-Kazanlı bölgesindeki sahilimizde, öğrenci arkadaşlarımızla kısa sürede ciddi miktarda atık topladık. Hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Temiz bir şehirde, temiz bir denizle, temiz bir sahilde yaşamak istiyoruz. Biz sadece insanları değil, denizde yaşayan birçok deniz canlısını da düşünüyoruz. İlimiz, nadir bulunan deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Fakat kirlenmiş bir kumsalda bu deniz canlıları yumurtalarını rahatlıkla bırakamıyor ya da yumurtalardan çıkan yavrular rahatlıkla denize gidemiyor" dedi.

"Herkesin bilinçlenerek, çevreye duyarlı olmasını istiyoruz"

Halisdemir, Mersin'in deniziyle barışık bir kent olması için vatandaşlardan sahilleri temiz kullanmalarını ve atıkları çöp kutularına bırakmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesinin temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüğünü belirten Halisdemir, çevreye gelişigüzel atılan atıkların çevreyi, havayı ve yeraltı sularını kirlettiğini, ayrıca haşere oluşumuna neden olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinlikle kısa sürede ne kadar fazla atık toplanabildiğini göstererek, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Halisdemir, "Bugün yaptığımız faaliyet ilk ve son olmayacak. Bu gibi etkinlikleri belki onlarca defa daha yapacağız. Herkesin bilinçlenerek, çevreye duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN