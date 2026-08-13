Mersin'de Orman Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Mersin'de Orman Çalışmaları İncelendi

Mersin\'de Orman Çalışmaları İncelendi
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Mersin Orman Bölge Müdürü Kızıl, Mut'ta ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetlerini değerlendirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk ve şube müdürleriyle birlikte Mut Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi.

Mut Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, işletme müdürlüğünün sorumluluk alanında sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Bölge Müdürü Kızıl'a bilgi verildi.

Toplantının ardından Selamlı Mahallesi'ndeki gelir getirici tür ağaçlandırma sahasına geçildi. 2021 yılında kura çekimiyle orman köylülerine dağıtılan ve 2022 yılında tesisine başlanan sahada incelemelerde bulunan Kızıl, zeytin ağaçlandırması yapılan alanda orman köylüleriyle bir araya geldi. Kızıl, sahadaki çalışmalar ve ağaçların gelişimi hakkında bilgi aldı.

Gelir getirici tür ağaçlandırmalarıyla orman köylülerinin ekonomik gelir elde etmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Ziyaret programı kapsamında Ömerağa Deposunda da denetim gerçekleştirildi. Depoda bulunan barkodlu emvallerin istif, tasnif ve standardizasyon süreçlerini inceleyen Kızıl, üretim sahasından depoya kadar yürütülen çalışmaların ardından emvallerin standardizasyon işlemlerinin doğru, güvenilir ve mevzuata uygun şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Mersin, Çevre, Mut, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de Orman Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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