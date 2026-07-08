Mersin\'de Orman Yangınlarıyla Mücadele İncelemesi

Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ormancılık faaliyetleri ele alınırken, özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi.

Heyet daha sonra Mersin Kuyuluk, Silifke Çamdüzü ve Bozyazı Yoğunduvar İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Yangınla mücadelede görev yapan ekiplere çalışmalarında başarılar dileyen Akduman, sahadaki hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında yapımı devam eden Kuyuluk Tamirhane Atölyesi Binasında da incelemelerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Akduman, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı.

Akduman, ormanların korunması için fedakarca görev yapan personele teşekkür ederek, tüm ekiplere yangınsız ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu. - MERSİN