Mersin\'de Sıcaklık 45 Dereceyi Buldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de son günlerde artan sıcak ve nem etkisini sürdürürken, hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar çıktı. Bunaltıcı havadan korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı ağaç gölgeleri ve gölgelik alanlarda dinlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının 34-35 derecelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar çıktı.Bunaltıcı hava günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gün içerisinde dışarı çıkan bazı vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altları ve gölgelik alanları tercih etti. Sahil kesiminde ise sıcak havadan bunalan vatandaşlardan bazıları denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da sahildeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı.

"Klima, vantilatör olmadığı sürece evde durulmuyor"

Sıcak havadan bunalarak sahildeki gölgelik alana gelenlerden Hasan Kara, sıcaklık ve nemin kendilerini zorladığını belirtti.Kara, "Sıcaklardan dolayı bıktık artık. Öyle böyle bir sıcak değil. Derece 37-38 gösteriyor ama bizim hissettiğimiz 80-90'lar civarında. Aşırı sıcak, nem oranı aşırı yüksek. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şu an kaç olduğunu bilmiyorum ama nem oranının yaklaşık 90 olacağı söyleniyor. O zaman ne yapacağız onu hiç bilmiyorum. Klima, vantilatör olmadığı sürece durulmuyor evde. Dayanamıyorum ben şahsen, sahile geliyorum. En azından sahil biraz daha esiyor, eve göre biraz daha serin. O yüzden hava almaya çıktık biz de yine" dedi.

Kentte sıcak ve nemli havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.