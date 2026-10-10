Mersin Erdemli'de sezon bitse de 28 derecede Kızkalesi'nde deniz keyfi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Erdemli'de sezon bitse de 28 derecede Kızkalesi'nde deniz keyfi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli\'de sezon bitse de 28 derecede Kızkalesi\'nde deniz keyfi başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yaz sezonu sona ermesine karşın hava sıcaklığı yeniden yükselince Erdemli'deki Kızkalesi'nde deniz keyfi başladı. Sıcaklığın 28 dereceye çıktığı bölgede aileler, Ekim ayında kalabalıktan uzak denizin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin'de sezon bitmesine rağmen sakinliği sevenler, sıcaklığın tekrar artmasıyla deniz keyfi yapmaya başladı.

Yaz tatilinin bitmesinin ardından diğer turizm bölgelerinde olduğu gibi Mersin'de de sezon kapandı. Geçtiğimiz haftalarda sonbaharla birlikte yağışlı ve serin bir havanın etkili olduğu Mersin'de sıcaklıklar ise tekrar arttı. Sıcak havanın etkili olduğu bugünlerde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi ise sakinliği sevenleri ağırlamaya başladı. Sıcaklığın 28 dereceye çıkmasını fırsat bilen aileler, denizin tadını çıkarttı. Denizin keyfini çıkaran tatilciler, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısıyla bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'nin Ekim ayında yoğun dönemlere göre daha güzel olduğunu kaydetti.

"Deniz güzel, su sıcak"

Şuanda Kızkalesi'nin yazdan daha güzel olduğunu belirten tatilcilerden Fatma Ata," Tatili burada çok seviyorum. Çocuklarım 'Bu deniz aşkı ne olacak senin bu kadar? Bizi unutuyorsun' diyor. Gerçekten her yeriyle güzel Mersin" dedi. Bu mevsimde denize girdiğini söylediği arkadaşlarının şaşırdığını anlatan Ata," Deniz çok güzel, su sıcak. Biz bu mevsimde İstanbul'da hiç giremiyoruz. Yani yazdan çok, bu iki ay mükemmel yani. İşini bilen bu aylarda geliyor" ifadelerini kullandı.

Sahile gelmeden duramadıklarını anlatan Hayriye Yağlıcalı ise "Çünkü kumsal, hava, deniz olarak en mükemmel yer burası geliyor bize. Kendi çocuklarım, torunlarım var, onlar da diyorlar 'Anneanne biz başka yere gitmek istemiyoruz.' diye. Bu iki, üç ay daha sakin, hem de daha güzel oluyor" diye konuştu.

"Ekim ayı en güzel zamandır"

Sezon bitmesine rağmen sıcaklıkların sürdüğünü anlatan otel müdürlerinden Nur Övür'de," Gördüğünüz gibi ekim ayındayız, havamız, denizimiz sıcak, misafirlerimiz hala otellerimizde. Ekim ayı denize girmenin en güzel zamanıdır. Neden diye sorarsanız kalabalıktan arınmış ve daha temiz bir denize sahip olduğu için ekim ayı en güzel zamandır. Bunu bilen tatilciler tabii ki ekim ayını tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Hava DurumuKızkalesiMersinTurizmYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Aziz Yıldırım, Real Madrid’in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Arda Güler’den Montella’ya veda Arda Güler'den Montella'ya veda
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
09:16
45 yaş küçük kadınla evlenecekti Baklava almaya gidince olanlar oldu
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:07:01. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de sezon bitse de 28 derecede Kızkalesi'nde deniz keyfi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei