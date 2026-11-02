Mersin Silifke'de yangından zarar gören alanlarda 2026 programıyla fidan dikiliyor - Son Dakika
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Mersin Silifke'de yangından zarar gören alanlarda 2026 programıyla fidan dikiliyor

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Mersin Silifke\'de yangından zarar gören alanlarda 2026 programıyla fidan dikiliyor
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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde yangından zarar gören alanlarda fidan dikimi sürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 ağaçlandırma programı kapsamındaki çalışmalarla alanların yeniden yeşillenmesi ve orman varlığının artırılması hedefleniyor.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde, orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılması amacıyla fidan dikim çalışmaları sürüyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı ağaçlandırma programı kapsamında, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk alanındaki yangından zarar gören sahalarda ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalar kapsamında fidanlar toprakla buluşturularak zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşil örtüsüne kavuşması hedefleniyor.

Doğal yaşamın korunması, orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amacıyla yürütülen çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ağaçlandırma faaliyetleriyle orman varlığının artırılmasına, doğal zenginliklerin korunmasına ve 'Yeşil Vatan'ın geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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