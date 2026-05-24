MESOB Başkanı Keskin: "Canlı Hayvan Pazarı yeniden kamu malı olmalı"

24.05.2026 16:06  Güncelleme: 16:08
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Canlı Hayvan Pazarı'ndaki yüksek kira bedelleri ve tekelleşme iddialarını gündeme getirerek pazarın yeniden kamu yararına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kurban Bayramı öncesinde esnaf odası başkanlarıyla birlikte Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Keskin, yetiştirici, esnaf ve besicilerin sorunlarını dinledi. Ziyarette, pazarın tekelleştirildiği, yüksek kira bedelleri nedeniyle üretici ve besicilerin artık pazara gelemediği yönünde iddia ve şikayetler gündeme geldi. Keskin, Canlı Hayvan Pazarı'nın yeniden kamu yararına hizmet edecek duruma gelinmesi gerektiğini söyledi.

"40 bin lira kira isteniyor" iddiası

Keskin'in açıklamasında, pazara bir hayvanla gelen üreticiden de 10 hayvan ile gelende aynı kira bedelinin talep edildiği iddiası öne çıktı. Bu durumun köylü, besici ve yetiştiricilerin pazara gelmesini zorlaştırdığı ifade edildi.

Keskin, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nın kamu malı olduğunu hatırlatarak, pazarın belli kişi veya grupların uygulamalarıyla değil, üretici, köylü, besici, esnaf ve vatandaşın yararına işlemesi gerektiğini savundu.

Kontrol dışı satış uyarısı

MESOB Başkanı Keskin, canlı hayvan pazarının işlevini kaybetmesi halinde satışların kayıtlı ve denetlenebilir alanların dışına çıkabileceğini söyledi. Keskin, hayvancılıktan geçimini sağlayanların pazara gelmemesi nedeniyle kenar mahallelerde kontrol dışı bir sistem oluştuğunu söyledi.

Bu durumun hem üretici hem vatandaş hem de denetim açısından sorun oluşturabileceğini belirten Keskin, canlı hayvan ticaretinin düzenli, denetlenebilir ve herkesin erişebileceği bir sistemle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Keskin, devletin hayvancılığı desteklemek amacıyla çok sayıda teşvik ve destek verdiğini belirterek, üreticinin alın terinin korunması gerektiğini söyledi. MESOB Başkanı, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nın yeniden ele alınması ve köylüye, üreticiye, yetiştiriciye hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Keskin, "Hayvan Pazarındaki esnafımızın, besicilerimizin, yetiştiricilerimizin, bize iletmiş olduğu iddialara göre; Malatya Canlı Hayvan Pazarı tekelleşmiş. Belediye burayı kiralamış ama alan insanlar burayı kendi sistemlerine göre istedikleri şekilde işletiyorlar. Besiciden, esnaftan, yetiştiriciden 40 bin lira kira istiyorlar. Bir tane hayvanla gelse de 40 bin lira kira istiyor. 10 tane hayvan ilede gelse 40 bin lira kira istiyor. Durum böyle olunca köylü malını pazar satamıyor, esnaf pazara gelmiyor, yetiştirici pazara gelemiyor. Kamu malı olan Canlı Hayvan Pazarı'ndan herkes kaçmış, artık vatandaşta gelmiyor. Malatya'da canlı hayvan satışı ve pazarı kontrolden çıkmış, sistem kamu olmaktan kişisele dönüşmüştür. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çağrımızdın; bir yandan hayvancılığın gelişmesi için devletimiz çok sayıda teşvik ve destek verirken, diğer yandan insanların alın terlerinin birilerine peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, .böyle bir sisteme teslim olmuyoruz. Hayvancılıktan geçimin sağlayanlar artık Canlı Hayvan Pazarı'na gelmedikleri için kenar mahallelerde kontrol dışı bir sistem gelişti. Kiraya verenler burayı unuttukları için denetlemiyorlar. Canlı Hayvan Pazarı yeniden ele alınıp yetiştiriciye, köylüye, üreticiye hizmet verebilecek bir duruma gelinmeli. Eskiden Canlı Havan Pazarına bayrama 2-3 gün kala kalabalıktan dolayı gerilemiyordu. Şimdi kimse yoktur. Ne esnaf geliyor. Ne besici geliyor, ne yetiştirici geliyor, nede artık vatandaş geliyor" diye konuştu.

Keskin, Canlı Hayvan Pazarı'nın kamu yararına hizmet edebilir duruma gelene kadar konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
