Meteoroloji 4 Kasım'dan itibaren serin ve yağışlı havayı, zirai don riskini bildirdi - Son Dakika
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Meteoroloji 4 Kasım'dan itibaren serin ve yağışlı havayı, zirai don riskini bildirdi

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Meteoroloji 4 Kasım\'dan itibaren serin ve yağışlı havayı, zirai don riskini bildirdi
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Meteoroloji'ye göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba'dan itibaren batıdan başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek; iç kesimlerin yükseklerinde don, buzlanma ve zirai don riski, kuzey ve doğu yükseklerinde kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba günü itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

"Kar görülebilir, zirai don riski bulunuyor"

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkemizin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ayrıca, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ülkemizin iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

"Erken uyarı sistemleri takip edilmeli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

"En düşük sıcaklık tahminleri"

Bazı il merkezlerinde 4-9 Kasım arası beklenen en düşük sıcaklık tahminleri: Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Bolu: 2, Trabzon: 8, Erzurum: -4, Eskişehir: 2, Afyonkarahisar: -1, Balıkesir: 6, Sivas: -3.

Kaynak: İHA
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