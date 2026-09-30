Meteoroloji Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'ı sel ve su baskınına karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'ı sel ve su baskınına karşı uyardı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için sağanak uyarısı yaptı. Diyarbakır il geneli, Siirt çevreleri, Şanlıurfa'nın kuzey ilçeleri ile Batman merkez ve kuzey ilçelerinde sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Diyarbakır il geneli, Siirt çevreleri, Şanlıurfa'nın kuzey ilçeleri Batman'ın merkez ve kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'ı sel ve su baskınına karşı uyardı - Son Dakika
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