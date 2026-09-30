Meteoroloji Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'ı sel ve su baskınına karşı uyardı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Diyarbakır il geneli, Siirt çevreleri, Şanlıurfa'nın kuzey ilçeleri Batman'ın merkez ve kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.