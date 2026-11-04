Meteoroloji, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de yağışın çok kuvvetli olacağını bildirdi

Yurdun genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana'nın doğusu, Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıkların batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17