Meteoroloji, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı 6 Ekim'de kuvvetli sağanak için uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meteoroloji, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı 6 Ekim'de kuvvetli sağanak için uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars, Iğdır ve Ağrı için 6 Ekim 2026 Salı 12.00-22.00 arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars'ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede, Kars'ta 6 Ekim Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan 36 numaralı uyarıya göre, Kars, Iğdır ve Ağrı genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kars için yağış uyarısı

Uyarıda, özellikle yağış sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekilirken, ani sel ve su baskınları başta olmak üzere yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Kars'ta yağış anında vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmaması, sürücülerin ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda su birikintileri oluşması ihtimaline karşı dikkatli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yağış için saat verildi

Meteoroloji'nin uyarısı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00 ile 22.00 arasını kapsıyor. Bu zaman diliminde Kars genelinde görülebilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan alanlarda dikkatli olunması, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri önceden alması istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, yağış sırasında yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi hava olaylarının da yaşanabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların güncel hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarının geçerlilik süresi 6 Ekim Salı günü saat 22.00'de sona erecek.

Kaynak: İHA
Hava DurumuAcil Durumsu baskını6 EkimGüncelYaşamÇevreIğdırAğrıKarsDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
15:33
Yasin Kol’a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu Bakın ne cevap verdi
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 16:04:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Meteoroloji, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı 6 Ekim'de kuvvetli sağanak için uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei