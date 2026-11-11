Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da lodosla dalgalar Yenikapı'da kıyıya vurdu - Son Dakika
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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da lodosla dalgalar Yenikapı'da kıyıya vurdu

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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul\'da lodosla dalgalar Yenikapı\'da kıyıya vurdu
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Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul\'da lodosla dalgalar Yenikapı\'da kıyıya vurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli ve özellikle Marmara Bölgesi için fırtına ve lodos uyarısı yaptı. Uyarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren lodos, Yenikapı Sahili'nde zaman zaman dalgaların kıyıya vurmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos İstanbul'da etkili oluyor. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından lodos İstanbul'da etkisini gösterdi. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu.

Kaynak: İHA
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