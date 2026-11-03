Meteoroloji Zonguldak'ta sarı kodlu yağış uyarısını 5 Kasım'a kadar geçerli kıldı - Son Dakika
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Meteoroloji Zonguldak'ta sarı kodlu yağış uyarısını 5 Kasım'a kadar geçerli kıldı

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Meteoroloji Zonguldak\'ta sarı kodlu yağış uyarısını 5 Kasım\'a kadar geçerli kıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı 4 Kasım 12.00'den 5 Kasım 18.00'e kadar geçerli olacak; yağışın metrekareye 21-50 kilogram olması ve sel, heyelan, ulaşım aksaması ile yıldırım riski bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Çarşamba günü öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların perşembe akşamına kadar etkili olabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Zonguldak'ta 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği, heyelan tehlikesi oluşturabileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım riskine karşı da uyarı yapıldı.

Zonguldak için yayımlanan sarı kodlu meteorolojik uyarının 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar geçerli olacağı açıklandı. Vatandaşların bu süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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