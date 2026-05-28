Mihalıççık\'ta Kiraz Ağaçları Beyaz Çiçek Açtı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dalları beyaz çiçek açan kiraz ağaçlarının oluşturduğu manzara, fotoğraf sanatçısı Hadi Mousavi tarafından havadan görüntülendi.

Kirazı ile meşhur olan kent merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Mihalıççık ilçesinde bin 305 rakımda bulunan çiçek açan kiraz ağaçlarının görüntüsü mest etti. Eskişehirli fotoğraf sanatçısı Hadi Mousavi tarafından dron ile havadan kayıt altına alınan bahçedeki ağaçların açan beyaz yaprakları, kartpostallık manzaraları aratmadı. Öte yandan yağışlardan dolayı kiraz çiftçisi, bu yılın bereketli geçmesini umuyor. - ESKİŞEHİR