Mihalıççık'ta Kiraz Ağaçları Beyaz Çiçek Açtı

28.05.2026 11:21
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde havadan çekilen çiçek açan kiraz ağaçları muhteşem manzara oluşturdu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dalları beyaz çiçek açan kiraz ağaçlarının oluşturduğu manzara, fotoğraf sanatçısı Hadi Mousavi tarafından havadan görüntülendi.

Kirazı ile meşhur olan kent merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Mihalıççık ilçesinde bin 305 rakımda bulunan çiçek açan kiraz ağaçlarının görüntüsü mest etti. Eskişehirli fotoğraf sanatçısı Hadi Mousavi tarafından dron ile havadan kayıt altına alınan bahçedeki ağaçların açan beyaz yaprakları, kartpostallık manzaraları aratmadı. Öte yandan yağışlardan dolayı kiraz çiftçisi, bu yılın bereketli geçmesini umuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mihalıççık, Eskişehir, Yaşam, Çevre, Kiraz, Sanat, Doğa, Son Dakika

