Mogan Gölü'nün geleceği bilimle şekilleniyor - Son Dakika
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Mogan Gölü'nün geleceği bilimle şekilleniyor

Mogan Gölü\'nün geleceği bilimle şekilleniyor
26.06.2026 11:35  Güncelleme: 11:38
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Ankara'daki Mogan Gölü'nün tabanında sediman kalınlığı ve taban çamurunun yapısı, yer radarı yöntemiyle inceleniyor. Çalışmanın sonunda elde edilecek bilimsel bulguların gölün korunmasına yönelik projelere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Ankara'daki Mogan Gölü'nün tabanında sediman kalınlığı ve taban çamurunun yapısı, yer radarı yöntemiyle inceleniyor. Çalışmanın sonunda elde edilecek bilimsel bulguların gölün korunmasına yönelik projelere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yer radarı yöntemi kullanılarak Mogan Gölü tabanındaki sediman kalınlığı ve taban çamurunun yapısı ayrıntılı şekilde inceleniyor. Araştırmada gölün kıyı kesimleri ile orta bölümleri arasındaki farklılıklar değerlendirilirken, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultularında oluşturulan profiller boyunca yüksek hassasiyetli veriler toplanıyor. Çalışmanın sonunda elde edilecek bilimsel bulguların Mogan Gölü'nün korunmasına yönelik projelere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

"Farklı jeofizik parametrelere dönüştürülerek, analiz edilecek"

Araştırmanın göl tabanını daha ayrıntılı analiz etmeyi amaçladığını belirten Prof. Dr. Selma Kadıoğlu, "Bugün öncelikli hedefimiz daha derin seviyelerden veri elde etmek. Kullanmakta olduğumuz anten sistemi teorik olarak 120 metre derinliğe kadar veri toplayabilme kapasitesine sahip. Saha şartlarına bağlı olarak yaklaşık 70-80 metre derinliğe ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Bu çalışma yalnızca klasik yer radarı değerlendirmeleriyle sınırlı kalmayacak; elde edilen veriler farklı jeofizik parametrelere dönüştürülerek analiz edilecek. İlerleyen süreçte farklı jeofizik yöntemlerle daha kapsamlı araştırmalar yapılmasını da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğasını koruyan şehirler, geleceğini de güvence altına alır"

Çevre projelerini sadece bugünü değil, geleceği de planlayan yatırımlar olarak gördüklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise, "Gölbaşı'nı geleceğe taşıyacak en büyük yatırımlardan biri çevreye yaptığımız yatırımdır. Çünkü biliyoruz ki korunmuş bir doğa, güçlü bir gelecek demektir. Mogan Gölü yalnızca ilçemizin değil, Ankara'nın nefes aldığı, binlerce canlıya ev sahipliği yapan eşsiz bir doğal hazinedir. Bu değeri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen bu bilimsel araştırma da geleceğe yapılan çok kıymetli bir yatırımdır. Elde edilecek veriler sayesinde gölümüzün taban yapısını çok daha iyi tanıyacak, koruma, temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarımızı bilimsel veriler ışığında şekillendireceğiz. Hedefimiz yalnızca gölü korumak değil; su kalitesini iyileştirmek, doğal yaşamı güçlendirmek, biyolojik çeşitliliği artırmak ve Mogan Gölü'nü uzun yıllar sağlıklı bir ekosistem olarak yaşatmaktır. Çevre projelerimizi birer birer hayata geçirirken sadece bugünü değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacağı Gölbaşı'nı da düşünüyoruz. İnanıyoruz ki doğasını koruyan şehirler, geleceğini de güvence altına alır" dedi.

Çalışmalar gelecekteki projelere katkı sağlayacak

Gölbaşı Belediyesinin bilimsel verilerle desteklenen çevre vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışma, Mogan Gölü'nün korunmasına yönelik yeni projelerin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Üniversite-belediye iş birliğiyle yürütülen araştırmanın Ankara'nın incisi Mogan Gölü'nün ekolojik dengesinin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir yol haritası oluşturması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mogan Gölü, Belediye, Ankara, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mogan Gölü'nün geleceği bilimle şekilleniyor - Son Dakika

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