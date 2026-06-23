Motokroscuların Keşfi: Konarlı Şelalesi - Son Dakika
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Motokroscuların Keşfi: Konarlı Şelalesi

Motokroscuların Keşfi: Konarlı Şelalesi
23.06.2026 09:27
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Tercan'daki Konarlı Şelalesi, motokros tutkunlarının görüntüleriyle sosyal medyada ilgi topladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 2 bin metre rakımda bulunan Konarlı Şelalesi, motokros tutkunları Cansel Atilla ve Recep Sulu'nun aksiyon kamerasına yansıdı.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelaleye ulaşan motokroscuların çektiği görüntüler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından sosyal medya hesabında "Rota: Konarlı Şelalesi" notuyla paylaşıldı.

Konarlı Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesi ve kar sularının etkisiyle artan debisiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülen şelale, bulunduğu konum ve ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle çok fazla bilinmese de doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaz aylarında serin havasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede sıcaklıkların yaklaşık 16 dereceye kadar ulaştığı belirtilirken, ziyaretçiler yayla atmosferinde vakit geçirme imkanı buluyor.

Yıl boyunca akışını sürdüren şelalenin suları, Konarlı Deresi üzerinden Karasu Nehri'ne ulaşıyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Konarlı Şelalesi, Erzincan'ın keşfedilmeyi bekleyen önemli turizm değerleri arasında gösteriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Turizm, Tercan, Şölen, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Motokroscuların Keşfi: Konarlı Şelalesi - Son Dakika

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