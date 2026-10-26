Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Gaziantep'te COP31'e Doğru programına katıldı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Gaziantep'te COP31'e Doğru programına katıldı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Gaziantep\'te COP31\'e Doğru programına katıldı
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gaziantep'te COP31'e Doğru programına katılarak Muğla'yı temsil etti. Aras, iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin kilit rol üstlendiğini belirterek COP31'in taahhütlerin uygulamaya dönüştüğü bir süreç olmasını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gaziantep'te düzenlenen 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' zirvesine katıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünün ele alındığı uluslararası buluşmada Başkan Aras, Muğla'yı temsil etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, gerçekleştirilen 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' programı; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Birleşmiş Milletler Türkiye, Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) iş birliğiyle düzenlendi.

Başkan Aras: "İklim kriziyle mücadelede yerel yönetimler kilit rol üstleniyor"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31'in Türkiye'de düzenlenecek olmasının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Aras, "İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimler en önemli aktörlerden biridir. Muğla'da önceliğimiz su güvenliği, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıdır. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla da hem çevremizi koruyor hem kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz. COP31'in taahhütlerin uygulamaya dönüştüğü bir süreç olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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