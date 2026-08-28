Muğla\'da Gıda ve Su Ürünleri Denetimleri Artırılarak Sürüyor

Muğla'da halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla tarım ve orman ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edilen su ürünleri ile hijyen kurallarına uymayan nakil araçları ve gıda ürünleri mercek altına alınıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla il genelindeki denetim ve yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Emniyet güçleriyle iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda; başta midye olmak üzere yasa dışı yollarla elde edilmiş su ürünleri ile hijyen şartlarına uymayan nakil araçları ve gıda ürünleri sıkı mercek altına alınıyor. Yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen aramalarda, mevzuata aykırı şekilde taşınan gıdaların sevkiyatına izin verilmiyor.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede, hem bölge halkının hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin güvenilir gıdaya ulaşmasının temel sorumluluk olduğu vurgulandı. Tüketici sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiği belirtilirken, gıda güvenilirliğinin eksiksiz sağlanması adına denetimlerin 7/24 esasına göre devam edeceği ifade edildi.