Muğla'da Orman Yangınlarına Dikkat!
Muğla'da Orman Yangınlarına Dikkat!

26.05.2026 12:28
Milas'ta bayram öncesi orman yangınları için farkındalık çalışması yapıldı. Broşürler dağıtıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşan bayram tatili öncesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Milas Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, bölgeye gelen tatilcilere yönelik uyarılarda bulunularak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çeken ekipler, sürücüler ve vatandaşlarla birebir görüşerek alınması gereken önlemleri içeren broşürler dağıtıldı.

Yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlara, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, Muğla'nın sahip olduğu geniş orman varlığının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle bayram tatili boyunca bölgede yoğun araç ve insan hareketliliği yaşanacağına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşlardan daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarının önlenmesinde bilinçlendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade ederek benzer faaliyetlerin yaz sezonu boyunca devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
