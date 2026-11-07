Muğla'da ticari tekneler 200 milyon TL hibeyle iki yılda elektrikli motora geçecek - Son Dakika
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Muğla'da ticari tekneler 200 milyon TL hibeyle iki yılda elektrikli motora geçecek

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Muğla\'da ticari tekneler 200 milyon TL hibeyle iki yılda elektrikli motora geçecek
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Muğla\'da ticari tekneler 200 milyon TL hibeyle iki yılda elektrikli motora geçecek
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Muğla'nın Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları'nda ticari teknelerin iki yıl içinde sıfır emisyonlu elektrikli motorlara geçişi zorunlu oldu. Dönüşüm için 200 milyon TL hibe ayrıldı; destek, tekne işletmecilerinin geçişini hızlandırmayı amaçlıyor.

Muğla'nın Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları'nda faaliyet gösteren ticari teknelerin iki yıl içerisinde sıfır emisyonlu elektrikli motor sistemlerine geçmesi zorunlu hale gelirken, dönüşüm süreci için 200 milyon TL hibe desteği ayrıldı.

Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 17 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında ticari deniz araçlarının elektrikli motor sistemlerine geçiş süreci değerlendirildi.

Tekne işletmecilerinin dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde toplam 200 milyon TL bütçe oluşturuldu. Kaynağın ilk etapta tekne esnafına doğrudan hibe desteği olarak tahsis edileceği bildirildi.

Kanal trafiğinin düzenlenmesi amacıyla deniz araçlarının 24, 32 ve 54 yolcu kapasiteli üç standart tipe ayrılacağı belirtildi. İki işletmecinin birleşerek 54 yolcu kapasiteli tek bir katamarana geçmesi halinde yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacak. Bireysel olarak 24 veya 32 yolcu kapasiteli teknelere dönüşüm yapmak isteyen işletmecilere ise yüzde 40 ile yüzde 55 arasında finansal destek verilecek.

Elektrikli motor sistemleri ve düşük dalga boyuna sahip katamaranlar sayesinde kıyı erozyonunun önlenmesi, sessiz seyir özelliğiyle de deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) başta olmak üzere bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Köyceğiz ve Dalyan ekosisteminin korunmasının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çevre odaklı deniz turizminin geliştirilmesi ve kirliliğin sıfıra indirilmesi için kamu kurumları, kooperatifler ve tekne işletmecilerinin güçlü iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
TurizmGüncelDalyanMuğlaÇevreSon Dakika

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