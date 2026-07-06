Muğla Büyükşehir itfaiyesinden yangın uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir itfaiyesinden yangın uyarısı

Muğla Büyükşehir itfaiyesinden yangın uyarısı
06.07.2026 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek, anız yakma ve açık alanda kontrolsüz ateş kullanımına karşı vatandaşları uyardı. 2021-2026 döneminde 3 bin 268 yangına müdahale edildi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riski en üst seviyeye çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle anız yakılmasının ve açık alanda kontrolsüz ateş yakılmasının büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının kritik seviyelere ulaşması, nem oranının düşmesi ve şiddetli rüzgarların etkisini artırması nedeniyle Muğla genelinde orman ve tarım alanlarında yangın riski önemli ölçüde yükseldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları anız yangınları başta olmak üzere açık alanda ateş kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

2021-2026 Haziran döneminde 3 bin 268 yangına müdahale edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı ile 2026 yılı Haziran ayı arasında meydana gelen 2 bin 495 enkaz, moloz ve çöp yangını ile 773 orman yangınına müdahale etti. Toplam 3 bin 268 yangına müdahale eden ekipler, özellikle yaz aylarında yaşanan yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekti.

Anız yakmak hem yasak hem büyük risk taşıyor

Büyükşehir Belediyesi, hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakmanın hem yasal olarak yasak olduğunu hem de kontrol dışına çıkarak ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Anız yangınlarının toprağın verimini düşürdüğü, doğal yaşamı olumsuz etkilediği ve küçük bir kıvılcımın geniş alanlara yayılan yangınlara dönüşebildiği belirtildi.

Açık alanda ateş ve sigara izmaritine dikkat

Yapılan uyarılarda; ormanlık alanlarda, yol kenarlarında ve ormana yakın bölgelerde piknik ateşi, bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması ve kontrolsüz ateş kullanımından kesinlikle kaçınılması gerektiği ifade edildi. Seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atılmaması, doğaya bırakılan cam ve pet şişelerin ise güneş ışınlarını odaklayarak yangınlara neden olabileceği hatırlatıldı.

Orman Giriş Yasaklarına ve Arıcılık Faaliyetlerine Dikkat

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Valilik tarafından ilan edilen ormanlara giriş yasakları ve kısıtlamalarına eksiksiz uyulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinde kullanılan tütsülük ve benzeri ateş kaynaklarının sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda büyük risk oluşturduğu belirtilerek, tütsülüklerin gözetimsiz bırakılmaması ve kullanım sonrasında tamamen söndürüldüğünden emin olunması gerektiği vurgulandı.

Başkan Aras: "Erken ihbar, büyük felaketleri önleyebilir"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ormanların, tarım alanlarının ve doğal yaşamın korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Doğamızı korumanın en etkili yolu, riskleri büyümeden önlemektir. Vatandaşlarımızdan en küçük bir duman ya da şüpheli durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile Muğla Büyükşehir Belediyemizin 444 48 01 Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Erken ihbar, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayarak can kayıplarının, ormanlarımızın ve yaşam alanlarımızın zarar görmesinin önüne geçebilir. Bu süreçte göstereceğimiz duyarlılık, geleceğimizi korumanın en önemli adımı olacaktır" çağrısında bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla Büyükşehir itfaiyesinden yangın uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:38:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir itfaiyesinden yangın uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.