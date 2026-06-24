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Muğla dünya kentleriyle aynı konseyde

Muğla dünya kentleriyle aynı konseyde
24.06.2026 18:54  Güncelleme: 18:56
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Genel Kurulu kararıyla 2026-2029 dönemi Dünya Konseyi üyeliğine seçildi. Madrid, Roma, Barselona gibi dünya kentleriyle aynı konseyde yer alacak olan Muğla, uluslararası temsiliyetini güçlendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Genel Kurulu kararıyla 2026-2029 dönemi Dünya Konseyi üyeliğine seçildi. Madrid, Roma, Barselona, Vancouver, Mexico City, Buenos Aires, Jakarta ve Seul gibi dünyanın önde gelen kentlerinin yer aldığı konseyde Muğla da yer alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alandaki temsiliyetini güçlendiren önemli bir başarıya daha imza attı. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Genel Kurulu'nda alınan kararla Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026-2029 dönemi Dünya Konseyi üyeliğine seçildi.

Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi kapsamında kesinleşen üyelikle birlikte Muğla, dünyanın farklı coğrafyalarından yerel yönetimlerin temsil edildiği karar alma mekanizmalarında söz sahibi olacak. Bu üyelik aynı zamanda Muğla'nın uluslararası yerel yönetim ağlarındaki görünürlüğünü ve etkinliğini artıracak.

Başkan Aras Tanca'da iklim zirvesinde konuştu

UCLG Dünya Kongresi'ne katılan Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kongre kapsamında UCLG MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı olarak "COP31: Akdeniz Şehirleri ve Bölgelerinin Konumlandırılması" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Başkan Aras, Muğla'nın bin 500 kilometrelik kıyı şeridi, zengin biyoçeşitliliği ve turizm ile tarıma dayalı ekonomik yapısıyla iklim krizinin etkilerini doğrudan yaşayan kentlerden biri olduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası ve bölgesel iş birlikleriyle mümkün olacağını ifade etti.

Başkan Aras: "Dünya kenti muğla hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz"

Muğla'yı doğası, kültürü, turizmi ve tarımsal üretimiyle Akdeniz'den dünyaya açılan bir kent olarak konumlandırdıklarını belirten Başkan Aras, "Dünya Kenti Muğla hedefimiz doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye, kentimizin iklim dayanıklılığını artırmaya ve yerel değerlerimizi küresel ölçekte görünür kılmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu COP31 sürecinin hem Muğla hem de dünya için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, fosil yakıtlardan çıkış ve adil dönüşüm konularında güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Konseyi üyeliğiyle birlikte küresel ölçekte yerel yönetim politikalarının şekillendirilmesine katkı sunarken, kentin uluslararası platformlardaki temsil gücünü de daha ileriye taşıyacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Muğla dünya kentleriyle aynı konseyde - Son Dakika

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