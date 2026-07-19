Munzur Dağları'nda Yaban Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
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Munzur Dağları'nda Yaban Keçileri Görüntülendi

Munzur Dağları\'nda Yaban Keçileri Görüntülendi
19.07.2026 14:58
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Koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Dağları'nda doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Erzincan ile Tunceli sınırları arasında uzanan Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında olan yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve Türkiye'de avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek rakımlı sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdürüyor.

Doğal yaşamın simgelerinden olan yaban keçileri, kayalık alanlarda meşe filizleri ve çeşitli otlarla beslenirken, zaman zaman dere kenarına inerek su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Görüntülerde, anne yaban keçisinin iki yavrusuyla birlikte kayalık arazide dolaştığı ve yavrularını koruyarak beslenme alanına götürdüğü anlar dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından "Doğanın kalbinde bir aile portresi" notuyla paylaşarak yaban hayatının korunmasının önemine vurgu yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Munzur Dağları'nda Yaban Keçileri Görüntülendi - Son Dakika

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