Muş AFAD, atık malzemelerle 30 milyon lira tasarruf hedefli afet eğitim parkı kuruyor - Son Dakika
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Muş AFAD, atık malzemelerle 30 milyon lira tasarruf hedefli afet eğitim parkı kuruyor

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Muş AFAD, atık malzemelerle 30 milyon lira tasarruf hedefli afet eğitim parkı kuruyor
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Muş İl AFAD, atık ve hurda malzemeleri değerlendirerek Afet Eğitim ve Macera Parkı kuruyor. Parkta çocuklar ve yetişkinler uygulamalı afet eğitimi alacak; projede 30 milyon liranın üzerinde tasarruf hedefleniyor.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı bilinç oluşturmak ve doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmek amacıyla atık ve hurda malzemeler değerlendirilerek "Afet Eğitim ve Macera Parkı" kuruluyor.

Muş'ta afet bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Afet Eğitim ve Macera Parkı'nın yapımı devam ediyor. AFAD personeli ve gönüllülerin kendi imkanları ve emekleriyle hazırladığı parkta, çocuklar ve yetişkinlerin afet anında doğru davranışları uygulamalı olarak öğrenmesi hedefleniyor. Yaklaşık yüzde 90'ı atık ve yeniden değerlendirilebilir malzemelerden oluşturulan parkta; deprem simülasyon odası, tırmanma parkurları, borulu kurtarma labirenti, ipli köprü, denge alanları ve yıkılmış yapıların canlandırıldığı bölümler bulunuyor. Ayrıca afet sonrasında karşılaşılabilecek farklı durumlara yönelik uygulamalı eğitim alanları da oluşturuluyor.

Parkta eğitim alacak çocuk ve yetişkinlere, deprem sırasında uygulanması gereken "çök-kapan-tutun" hareketi, güvenli tahliye, enkaz ve dar alanlarda hareket etme ile temel arama-kurtarma konularında uygulamalı eğitim verilecek. Projenin normal şartlarda yaklaşık 35 milyon liraya mal olmasının öngörüldüğü, ancak AFAD personeli ve gönüllülerin çalışmaları ile atık ve hurda malzemelerin yeniden değerlendirilmesi sayesinde yaklaşık 4 milyon liraya tamamlanacak. Böylece projede 30 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Muş'ta afet bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Afet Eğitim ve Macera Parkı'nın yapımı devam ettiğini belirten Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız, "Afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eğitim alanının fikri de aslında personelimizin kendi içerisinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktı. Müdürümüzün daha önce Tunceli'de görev yaptığı dönemde, atıl ve hurda malzemeleri değerlendirerek benzer bir çalışma yaptığını duymuştuk. Biz de kendisine, Muş'ta bunun daha kapsamlısını yapabilir miyiz? diye sorduk. Kendisi de 'Siz hazırsanız, ben yirmi katına hazırım' diyerek bu fikre büyük bir heyecanla karşılık verdi. Ardından projeyi valimize arz ettik. Valimiz de çalışmayı çok kıymetli buldu ve başından itibaren her türlü desteği verdi. Böylece valimizin güçlü desteği, müdürlüğümüzün koordinasyonu ve personelimizin özverili çalışmasıyla bu alanı adım adım oluşturmaya başladık. Burada tırmanma parkurları, uygulamalı eğitim istasyonları ve simülasyon alanları oluşturuyoruz" dedi.

Projenin yaklaşık maliyetinin 33 milyon lira olduğu ancak 5-6 milyon lira civarında bir harcamayla geri kalan malzemelerin atıl ve hurda malzemelerin yeniden değerlendirilmesi, personelin emeği ve mevcut imkanların kullanılmasıyla karşılandığını söyleyen Yıldız, "Bildiğimiz kadarıyla bölgemizde bu kapsamda uygulamalı bir afet eğitim alanı bulunmuyor. Bu nedenle buranın yalnızca Muş için değil, çevre illerimiz için de önemli bir eğitim merkezi olacağını düşünüyoruz. AFAD personelinden gönüllülerimize, çocuklarımızdan vatandaşlarımıza kadar geniş bir kesim buradan faydalanabilecek. Çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Yeni parkurlar ve eğitim istasyonları ekleyerek burayı sürekli gelişen, yaşayan ve bölgemize hizmet eden güçlü bir eğitim alanına dönüştürmek istiyoruz. Çünkü afetlere hazırlık hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EğitimGüncelÇevreAFADMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş AFAD, atık malzemelerle 30 milyon lira tasarruf hedefli afet eğitim parkı kuruyor - Son Dakika
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