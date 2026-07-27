Muş Şehir Stadı Yenileniyor

Muş Şehir Stadı, yaklaşık 59 milyon liralık maliyetle yenileniyor. Proje çerçevesinde 33 milyon lira maliyetle alttan ısıtma sistemi, 26 milyon lira maliyetle ise modern aydınlatma sistemi kuruluyor.

Muş Şehir Stadı'nda başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 59 milyon liralık yatırımla yürütülen proje kapsamında stada alttan ısıtma ve modern aydınlatma sistemleri kazandırılarak, tesisin ulusal standartlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında sürdürülen çalışmalarda statta altyapı ve teknik sistemler tamamen yenileniyor. Projenin en önemli ayağını oluşturan 33 milyon lira maliyetli alttan ısıtma sistemiyle saha zemini modern bir yapıya kavuşturulacak. Özellikle kış aylarında don ve buzlanmanın neden olduğu olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanırken, çim zeminin yıl boyunca ideal sıcaklıkta korunması sağlanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca 26 milyon lira yatırım bedeliyle yeni nesil aydınlatma sistemi kuruluyor. Modern aydınlatmalar sayesinde stadın gece maçlarına ve farklı organizasyonlara daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Toplam 59 milyon liralık yatırımla yenilenen Muş Şehir Stadı'nın çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern, konforlu ve dört mevsim kullanılabilir bir spor tesisine dönüşmesi bekleniyor.

Geçen yıl yaşanan zorlu kış şartlarının saha zemininde ciddi yıpranmalara neden olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, alttan ısıtma sistemi sayesinde kış aylarında don ve buzlanmanın sahaya olumsuz etkilerinin en aza indirileceğini, böylece müsabakaların daha sağlıklı şartlarda oynanmasının hedeflendiğini belirtti. Kılıç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları arasında yer alan ve ilimizde sayın valimizin himayelerinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında alttan ısıtma sisteminin yapımına başlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl zorlu kış şartları yaşadık. Sahamız da bu zorlu hava şartları nedeniyle ciddi şekilde yıprandı. Biz de alttan ısıtma sistemini uygulayarak kış şartlarının sahaya olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve burada oynanacak müsabakaların daha sağlıklı şartlarda gerçekleştirilebilmesini amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, gece maçlarının da oynanabilmesi için aydınlatma sisteminin ihalesini tamamladık. İnşallah yakın zamanda aydınlatma sistemimiz de faaliyete geçecek ve bundan sonra stadımızda gece maçlarını da oynayabileceğiz. Hedefimiz, ihalenin tamamlanmasının ardından tüm çalışmaları maçlar başlayana kadar bitirmek. İnşallah herhangi bir aksilik yaşanmazsa çalışmalarımızı sorunsuz şekilde tamamlayacağız. Elbette hava şartları gibi önceden öngöremediğimiz bazı olumsuzluklar yaşanırsa süreç uzayabilir. Ancak bunun dışında sahamızın yeni sezona hazır hale geleceğine inanıyoruz" dedi.