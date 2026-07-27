Muş Şehir Stadı Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş Şehir Stadı Yenileniyor

Muş Şehir Stadı Yenileniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Şehir Stadı'nda 59 milyon liralık yenileme projesi alttan ısıtma ve modern aydınlatma sistemi içeriyor.

Muş Şehir Stadı, yaklaşık 59 milyon liralık maliyetle yenileniyor. Proje çerçevesinde 33 milyon lira maliyetle alttan ısıtma sistemi, 26 milyon lira maliyetle ise modern aydınlatma sistemi kuruluyor.

Muş Şehir Stadı'nda başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 59 milyon liralık yatırımla yürütülen proje kapsamında stada alttan ısıtma ve modern aydınlatma sistemleri kazandırılarak, tesisin ulusal standartlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında sürdürülen çalışmalarda statta altyapı ve teknik sistemler tamamen yenileniyor. Projenin en önemli ayağını oluşturan 33 milyon lira maliyetli alttan ısıtma sistemiyle saha zemini modern bir yapıya kavuşturulacak. Özellikle kış aylarında don ve buzlanmanın neden olduğu olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanırken, çim zeminin yıl boyunca ideal sıcaklıkta korunması sağlanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca 26 milyon lira yatırım bedeliyle yeni nesil aydınlatma sistemi kuruluyor. Modern aydınlatmalar sayesinde stadın gece maçlarına ve farklı organizasyonlara daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Toplam 59 milyon liralık yatırımla yenilenen Muş Şehir Stadı'nın çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern, konforlu ve dört mevsim kullanılabilir bir spor tesisine dönüşmesi bekleniyor.

Geçen yıl yaşanan zorlu kış şartlarının saha zemininde ciddi yıpranmalara neden olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, alttan ısıtma sistemi sayesinde kış aylarında don ve buzlanmanın sahaya olumsuz etkilerinin en aza indirileceğini, böylece müsabakaların daha sağlıklı şartlarda oynanmasının hedeflendiğini belirtti. Kılıç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları arasında yer alan ve ilimizde sayın valimizin himayelerinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında alttan ısıtma sisteminin yapımına başlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl zorlu kış şartları yaşadık. Sahamız da bu zorlu hava şartları nedeniyle ciddi şekilde yıprandı. Biz de alttan ısıtma sistemini uygulayarak kış şartlarının sahaya olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve burada oynanacak müsabakaların daha sağlıklı şartlarda gerçekleştirilebilmesini amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, gece maçlarının da oynanabilmesi için aydınlatma sisteminin ihalesini tamamladık. İnşallah yakın zamanda aydınlatma sistemimiz de faaliyete geçecek ve bundan sonra stadımızda gece maçlarını da oynayabileceğiz. Hedefimiz, ihalenin tamamlanmasının ardından tüm çalışmaları maçlar başlayana kadar bitirmek. İnşallah herhangi bir aksilik yaşanmazsa çalışmalarımızı sorunsuz şekilde tamamlayacağız. Elbette hava şartları gibi önceden öngöremediğimiz bazı olumsuzluklar yaşanırsa süreç uzayabilir. Ancak bunun dışında sahamızın yeni sezona hazır hale geleceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muş Şehir Stadı Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:29
Trump’tan İran’a “askeri harekat“ tehdidi
Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 19:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: Muş Şehir Stadı Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.