Hasköy'de yılan paniği: Belediye ekipleri harekete geçti

23.05.2026 15:06  Güncelleme: 15:15
Muş'un Hasköy ilçesinde bir eve girmek üzereyken fark edilen yaklaşık 3 metrelik yılan, mahallede korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken yılan evin temelindeki deliğe kaçarak gözden kayboldu.

Muş'un Hasköy ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir eve girmek üzereyken fark edilen yaklaşık 3 metrelik yılan mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Hasköy ilçe merkezinde meydana geldi. Evlerinin çevresinde büyük bir yılan gören aile durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak ekiplerin müdahalesi sırasında yılan kaçarak evin temel kısmında bulunan deliğe girip gözden kayboldu.

Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, ekipler yılanın yeniden ortaya çıkması halinde tekrar müdahalede bulunacaklarını belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye personeli Serdar Öztürk, aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Yılanı yakalamaya çalışırken temelin alt kısmına girdi. Büyük bir yılandı. Tekrar çıkarsa aile bizi yeniden çağırırsa gelip müdahale edeceğiz" dedi.

Evin çevresinde sık sık yılan gördüklerini ifade eden Kenan Akçil ise, "Yaklaşık 3 metre boyundaydı ve oldukça kalındı. Çocuklarıma ve aileme zarar verecek diye korkuyoruz. Belediye ekipleri gelip müdahale etti ancak yılan deliğe kaçtı. Tekrar çıkarsa yeniden ekiplerden yardım isteyeceğiz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Muş, Son Dakika

