Muş\'ta Barajda Kontrollü Su Tahliyesi

2 Barajı ve HES'te kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Muş'ta son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ile yüksek kesimlerdeki kar erimeleri, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü su tahliyesi başlatıldı. 2020 yılında hizmete alınan Alparslan-2 Barajı ve HES'e yoğun su girişi yaşanırken, artan rezerv seviyesi nedeniyle tesiste ilk kez dolusavak kapakları açıldı. Ekipler tarafından yürütülen tahliye çalışmaları kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Muş'ta son 70 yılın en yağışlı mayıs aylarından biri yaşanırken; yağışlar ve kar suları bölgedeki su kaynaklarına önemli katkı sundu. Barajda biriken su; enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulama açısından büyük avantaj sağlayacak.

Muş Valiliği, son günlerde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle Murat Nehri'nde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı'na giriş ve çıkışlarının geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, yasağın 21 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2026 tarihine kadar toplam 10 gün boyunca uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların güvenlik uyarılarına riayet etmeleri istendi. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi. - MUŞ