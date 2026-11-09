Muş'ta fırtına ve kar 10 köy ile 22 mezranın yolunu kapattı, kar 1 metreye ulaştı - Son Dakika
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Muş'ta fırtına ve kar 10 köy ile 22 mezranın yolunu kapattı, kar 1 metreye ulaştı

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Muş\'ta fırtına ve kar 10 köy ile 22 mezranın yolunu kapattı, kar 1 metreye ulaştı
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Muş\'ta fırtına ve kar 10 köy ile 22 mezranın yolunu kapattı, kar 1 metreye ulaştı
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Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve fırtına etkili oldu; kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken 10 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlayan Üçevler grup köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu açmak için kar temizleme çalışması başlattı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde iki gün önce etkili olan sağanak, 2 bin 645 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Fırtınanın da etkili olduğu bölgede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Kar yağışının ardından 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

Ekiplerin yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınaya karşı karla mücadele çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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