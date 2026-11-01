MUSKİ, Muğla'da 3 Kasım Salı saat 04.00'e kadar gök gürültülü sağanak için uyardı - Son Dakika
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MUSKİ, Muğla'da 3 Kasım Salı saat 04.00'e kadar gök gürültülü sağanak için uyardı

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MUSKİ, Muğla\'da 3 Kasım Salı saat 04.00\'e kadar gök gürültülü sağanak için uyardı
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MUSKİ, Muğla genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanakların 3 Kasım Salı 04.00'e kadar süreceğini bildirdi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istenirken acil durumlar için 185 ve 444 48 01 hatları duyuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinin 3 Kasım Salı günü sabah saatlerine kadar yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, yaşanması muhtemel olumsuzluklarda ve acil durumlarda 185 numaralı MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 444 48 01 numaralı hat üzerinden Muğla Büyükşehir belediyesine ulaşılabileceğini açıkladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, 3 Kasım Salı günü saat sabah 04.00'e kadar devam etmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar arasında ani sel ve su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yer almaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada görev yapacak olup, acil durumlar için 185 numaralı MUSKİ Genel Müdürlüğümüze, 444 48 01 numaralı hat üzerinden de Büyükşehir Belediyemize ulaşabilirsiniz" denildi.

Kaynak: İHA
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