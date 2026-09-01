Evlerin arasındaki bahçede çıkan yangın korkuttu
Mersin'in Mut ilçesi Kumaçukuru Mahallesi Gerit Yaylası'nda evlerin arasındaki bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına zamanında müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dönüm sazlık alan ve bahçe zarar gördü.
Mersin'in Mut ilçesinde evlerin arasındaki bahçede çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre yangın, Kumaçukuru Mahallesi Gerit Yaylası'nda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine Mut Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arozöz, 1 su tankeri ve 30 kişilik ekip müdahale etti. Karadan zamanında müdahaleyle yangın, ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evlerin yakınına kadar gelen yangın vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.
Yangında yaklaşık 2 dönüm sazlık alan ve bahçenin zarar gördüğü bildirildi.
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