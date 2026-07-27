Narenciye İhracatı için Tarih Sorunu - Son Dakika
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Narenciye İhracatı için Tarih Sorunu

Narenciye İhracatı için Tarih Sorunu
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Yüreğir Ziraat Odası, narenciye kesim ve ihracat tarihlerinin zamanında belirlenmesini istiyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından her yıl narenciye ürünleri hasat olgunluğuna ulaşırken arazilerden ürün numuneleri alındığını, yapılan değerlendirmeler sonucunda ise kesim ve ihraç tarihlerinin belirlendiğini hatırlatarak, son yıllarda numune alma sürecinin zamanında tamamlanmaması nedeniyle açıklanan takvimin üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun numuneleri zamanında almadığını belirterek, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Doğan, geçtiğimiz yıl Mayer ve Enter cinsi limonlar için kesim tarihi 27 Eylül, ihracat tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendiğini hatırlatan Doğan, farklı hasat dönemlerine sahip ürünler için aynı takvimin uygulanmasının üretim gerçekleriyle uyuşmadığını dile getirdi.

Yeni üretim teknikleri ile limon erken olgunlaşıyor

Mayer limonunda yıllar içerisinde üretim tekniğinin değiştiğine dikkat çeken Doğan, eskiden turunç anacı üzerine aşılanan Mayer limonunun bugün ağırlıklı olarak Volka Maria cinsi anaç üzerine aşılandığını, bu nedenle ürünün geçmiş yıllara göre daha erken olgunlaştığını kaydetti. Bölgede ağustos ayının başından itibaren limonların hasat edilerek iç piyasaya gönderildiğini belirten Doğan, buna rağmen ihracat takviminin çok daha geç açıklanmasının üreticinin planlamasını zorlaştırdığını söyledi.

İhraç tarihlerinin geç açıklanmasının yalnızca limon üreticisini değil, tüm narenciye sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Doğan, bütün ürünlerin hasat takviminin üst üste bindiğini ifade etti. Erkenci mandalina ile limon hasadının aynı döneme sıkıştırılması nedeniyle üreticilerin ciddi iş gücü sıkıntısı yaşadığını dile getiren Doğan, ürünlerin zamanında toplanamaması nedeniyle çiftçinin ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Doğan, "Ürün geciktiğinde limonları toplayacak yeterli zaman ve işçi bulunamıyor. Tarihlerin geç açıklanması çiftçimizi zarara uğratıyor. Hiç kimse çiftçimizin emeğiyle oyun oynamamalıdır" dedi.

"Bu gecikmenin hiçbir makul gerekçesi olamaz"

Ağustos ayının başında kesilen limonların paketleme tesislerinde işlenerek iç piyasaya sunulduğunu hatırlatan Doğan, "İç piyasaya giren bir ürün için kesim ve ihraç tarihini belirlemek amacıyla neden yaklaşık iki ay bekleniyor? Sahadaki üretim gerçeği ortadayken bu gecikmenin hiçbir makul gerekçesi olamaz. Kesim ve ihraç tarihlerindeki gecikme üreticimizi mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

Kesim tarihinin en geç ağustos ayının sonunda, ihraç tarihinin ise eylül ayının ilk haftasında açıklanmasının hem üretici hem de ihracatçı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Doğan, aksi halde ürünlerin ağaçta birikeceğini, hasat planlamasının bozulacağını ve üreticinin mağduriyetinin artacağını belirtti.

"Çiftçimizin emeği korunmalıdır"

Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu konuda yanlış uygulamanın düzeltilmesini ve üreticimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Kesim ve ihraç takvimi sahadaki üretim gerçekleri dikkate alınarak belirlenmeli, çiftçimizin emeği korunmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Narenciye İhracatı için Tarih Sorunu - Son Dakika

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