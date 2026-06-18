Aydın itfaiyesinden kirpi operasyonu - Son Dakika
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Aydın itfaiyesinden kirpi operasyonu

Aydın itfaiyesinden kirpi operasyonu
18.06.2026 10:11  Güncelleme: 10:13
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Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Nazilli'de bir anaokulunun bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpiyi, telleri keserek zarar vermeden kurtardı. Okul yetkilileri ve öğrenciler ekiplere teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Nazilli'de yaptıkları çalışma ile okul bahçesindeki çite sıkışan kirpiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Latife Hanım Anaokulu içerisinde tel örgüye sıkışan kirpi, ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Okula gelen itfaiye ekipleri kirpinin okul bahçesindeki çitin telleri arasında sıkıştığı tespit edildi. İtfaiye personeli tarafından teller kesilerek hayvana zarar verilmeden kirpi bulunduğu yerden kurtarıldı. Okul yetkilileri ve öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın itfaiyesinden kirpi operasyonu - Son Dakika

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