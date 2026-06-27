Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Çizgili Sırtlan' fotokapan tarafından doğada görüntülendi.

Hatay Tabiat Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanları gözlemlemek amacıyla kenttin farklı noktalarına fotokapan kurdu. Kurulan fotokapanlara takılan çizgili sırtlanları görüntülerken sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisini belirlenmeye çalışılıyor.

Fotokapanlara takılan görüntülerde; çizgili sırtlanın fotokapanların önünden geçtikleri anlar kameraya takıldı. - HATAY