Niğde'de Emirler Göleti'nde gövde temel kazısı sürüyor, 1590 dekar arazi sulanacak - Son Dakika
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Niğde'de Emirler Göleti'nde gövde temel kazısı sürüyor, 1590 dekar arazi sulanacak

Niğde\'de Emirler Göleti\'nde gövde temel kazısı sürüyor, 1590 dekar arazi sulanacak
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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde Eskiköy Deresi üzerinde inşa edilen Emirler Göleti'nde rölekasyon yolu ve gövde temel kazısı çalışmaları devam ediyor. Sulama şebekesiyle birlikte tamamlanması halinde 1590 dekar tarım arazisinin kapalı ve basınçlı borulu sistemle sulanması hedefleniyor.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde, Eskiköy Deresi üzerinde inşa edilen Emirler Göleti'nde rölekasyon yolu ve gövde temel kazısı çalışmaları devam ediyor. Projenin sulama tesisleriyle birlikte tamamlanmasıyla bin 590 dekar tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, teknik heyet ve yüklenici firma temsilcileriyle birlikte Niğde-Ulukışla Emirler Göleti şantiyesinde incelemelerde bulundu. Sahadaki son çalışmalar hakkında bilgi alan Alp, rölekasyon yolu ile gölet gövdesinin oturacağı alandaki kazıların belirlenen iş programı doğrultusunda sürdürüldüğünü açıkladı. Projenin mevcut aşamasında, gölet inşaat sahasından geçen yolun yeni güzergaha alınmasına yönelik rölekasyon çalışmaları ile gövde temel kazıları yürütülüyor. Temel kazısının tamamlanmasının ardından zemin hazırlığı ve iyileştirme işlemlerine geçilmesi, daha sonra gövde dolgusunun başlatılması öngörülüyor. Emirler Göleti, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek. İhale dokümanlarına göre yapının temelden yüksekliği 41,40 metre olacak. Göletin yaklaşık 731 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Bin 590 dekar arazi suya kavuşacak

Emirler Köyü Muhtarı Nurullah Şahin, Eskiköy Deresi'nin sularını depolayacak göletin sulama şebekesiyle birlikte hizmete alınması sonucunda bin 590 dekar, başka bir ifadeyle 159 hektar tarım arazisine su ulaştırılması amaçlandığını ifade etti. Kapalı ve basınçlı borulu sistem sayesinde açık kanallarda meydana gelen su kayıplarının azaltılması, suyun tarım arazilerine daha kontrollü biçimde ulaştırılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması hedeflendiğini belirten Şahin, projenin tamamlanmasıyla üreticilerin yağışa bağımlılığının azaltılması, ürün deseninin çeşitlendirilmesi ve birim alandan elde edilen tarımsal gelirin artırılması beklendiğini kaydetti. Sözleşme takviminde Ekim 2026 hedefi bulunmasına rağmen göletin gövde temel kazısı aşamasında olması nedeniyle fiili tamamlanma ve su tutma tarihinin çalışmaların ilerleyişine göre şekillenmesi bekleniyor. DSİ tarafından göletin kesin hizmete alınma tarihi veya iş programında süre uzatımı yapıldığı konusunda henüz kamuoyuna açıklanmış güncel bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle 28 Ekim 2026 tarihi, göletin kesin açılış günü değil, mevcut ihale sözleşmesindeki öngörülen bitiş tarihi niteliğini taşıyor.

Gövde dolgusu, dolusavak, su alma yapısı ve diğer yardımcı imalatların tamamlanmasının ardından gölette su tutma sürecine geçilebilecek. Tarım arazilerinin sulanmaya başlaması ise göletle birlikte kapalı sulama şebekesinin de tamamlanmasına bağlı olacak.

Kaynak: İHA

Ulukışla, Tarım, Niğde, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Niğde'de Emirler Göleti'nde gövde temel kazısı sürüyor, 1590 dekar arazi sulanacak - Son Dakika

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