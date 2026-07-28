Nizip OSB'ye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nizip OSB'ye 2 Milyon TL Ceza

Nizip OSB\'ye 2 Milyon TL Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te denetimlerde atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip OSB'ye 2 milyon TL ceza verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Gaziantep'te dere ve çaylarda yaptıkları denetimler sonrası atık su arıtma tesisi kurmayan ve atık suları arıtmadan deşarj ettiği belirlenen Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 2 milyon 97 bin 977 TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı ekipleri, Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Nizip Çayı'na atık su deşarj eden Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yaşar Ambalaj Kağıt Geri Dönüşüm Tesisi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numuneler alındı. Numunelerin analiz süreçleri devam ederken, atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen arıtma tesisi kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği tespit edilen Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 milyon 97 bin 977 TL idari ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Çevre, Ceza, OSB, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nizip OSB'ye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:38:58. #7.12#
SON DAKİKA: Nizip OSB'ye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.