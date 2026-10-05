NÖHÜ Rektörü Uslu elma hasadını inceledi, 2026'da 200 tonu aşan rekolte bekleniyor - Son Dakika
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NÖHÜ Rektörü Uslu elma hasadını inceledi, 2026'da 200 tonu aşan rekolte bekleniyor

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NÖHÜ Rektörü Uslu elma hasadını inceledi, 2026\'da 200 tonu aşan rekolte bekleniyor
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NÖHÜ'nün 32 dekarlık Elma Araştırma ve Uygulama Bahçesi'nde hasat başladı; 2026 sezonunda 200 tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Rektör Hasan Uslu, ürünün satış ofislerinde personel ve öğrencilere sunulacağını, gelirin akademik çalışmalara destek olacağını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde bulunan 32 dekarlık Elma Araştırma ve Uygulama Bahçesi'nde hasat başladı.

Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) esas alınarak üretim yapılan bahçede, 2026 sezonunda 200 tonun üzerinde elma rekoltesi elde edilmesi bekleniyor. NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hasat programı kapsamında bahçede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında akademik personelden bilgi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; 200 tonun üzerinde beklenen rekoltenin üniversitenin üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını gösterdiğini belirtti. 'Üreten Üniversite' anlayışı doğrultusunda tarımsal üretime önem verdiklerini ifade eden Uslu, hasat edilen elmaların üniversitenin satış ofislerinde personel ve öğrencilerin satışına sunulacağını, üretimden elde edilecek ekonomik katkının akademik çalışmaların sürdürülebilirliğine ve tarımsal araştırmaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Üretim sürecinde uygulanan Entegre Zararlı Yönetimi yöntemi kapsamında hastalık ve zararlılar düzenli olarak takip edilirken, ihtiyaç halinde kontrollü müdahaleler gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine ve akademik araştırmalara imkan sağlayan bahçe, üniversitenin tarımsal üretim çalışmalarında önemli bir uygulama alanı olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İHA
Hasan UsluRektörEğitimGüncelÇevreSon Dakika

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