Öğrenciler Fidan Üretiminde Bilgilendirildi

Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü ev sahipliğinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi verildi. Doğanın korunması, ağaçlandırmanın önemi ve orman sevgisi konularında bilgilendirilen öğrencilerin çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Fidanlık sahalarını gezen öğrenciler, fidanların tohumdan yetiştirilerek üretime hazır hale gelinceye kadar geçen süreçleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Uygulamalı etkinliklere de katılan öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi. - ELAZIĞ