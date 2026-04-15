Öğrencilerden Ağaçlandırma Projesi

15.04.2026 18:46
Sarıgöl'de öğrenciler, 'Her öğrencinin dikili ağacı olsun' projesiyle fidan dikti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından hayata geçirilen "Her öğrencinin dikili ağacı olsun" projesi kapsamında öğrenciler kendi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Projenin ilk uygulaması, Sarıgöl'e 25 kilometre uzaklıktaki Şeyhdavutlar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 47 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, İlçe Orman İşletme Şefi Emin Şıvka tarafından öğrencilere orman bilinci ve çevre farkındalığı eğitimi verildi.

Etkinlik kapsamında her öğrenci adına fidan dikimi yapılırken, toplamda 20 fıstık çamı ve 27 selvi fidanı okul bahçesine kazandırıldı. Üzerlerine öğrencilerin isimlerinin yazıldığı fidanlar, miniklerin büyük heyecanına sahne oldu. Öğrenciler, diktikleri ağaçların bakımını üstlenerek büyüyene kadar ilgileneceklerine söz verdi.

İlçe Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, Şeyhdavutlar Mahallesi'nin kırsal bir yerleşim olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin küçük yaşta ağaçlandırma bilinci kazanmasını istiyoruz. Her birinin kendi ağacına sahip olması, doğayla bağ kurmalarını sağlıyor. Bu sayede ağaçların bakımını da şimdiden öğreniyorlar." dedi.

Proje ile çocukların doğaya olan duyarlılığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
