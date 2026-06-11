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Öğrencilerden Kuşlara Yuvalar

Öğrencilerden Kuşlara Yuvalar
11.06.2026 15:07
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Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kuşlar için yuvalar yaparak doğaya katkı sağladı.

Afyonkarahisar Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle doğal yaşam alanları azalan kuşlar için kendi elleriyle yaptıkları yuvaları doğaya kazandırdı.

Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle doğadaki canlılara destek olurken, aynı zamanda çevre bilinci ve merhamet değerlerini pekiştiriyor. 'Kuş yuvalarının oluşturulması' projesi çerçevesinde, doğal yaşam alanları daralan kuşların barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapan öğrenciler, el emeğiyle hazırladıkları yuvaları okul bahçesi ve çevresindeki ağaçlara yerleştirdi.

Okul yönetiminden alınan bilgiye göre, proje ile öğrencilerin hayvan sevgisini geliştirmesi, canlılara karşı empati ve sorumluluk duygularını pekiştirmesi hedeflendi. Akademik eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda, proje sürecinde aktif görev alan öğrenciler, kuşların zorlu doğa koşullarında korunmasına katkı sağlarken, iş birliği içerisinde hareket etme ve toplumsal fayda üretme becerilerini geliştirdi. Küçük bir katkının dahi canlıların yaşamında önemli bir fark oluşturabileceğini deneyimleyen öğrenciler, doğayı koruma bilincini sosyal sorumluluk perspektifiyle içselleştirme fırsatı buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Hayvan Hakları, Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Öğrencilerden Kuşlara Yuvalar - Son Dakika

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