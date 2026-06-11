86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

11.06.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino, New York'ta katıldığı etkinlikte görüntülendi. 86 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali dikkat çekerken, yılların etkisi de gözlerden kaçmadı.

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta oyuncu, etkinliğe katılımıyla ilgi odağı oldu.

YILLARIN ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

"The Godfather", "Scarface" ve "Scent of a Woman" gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdıran Pacino'nun son görüntüsü dikkat çekti. İlerleyen yaşıyla birlikte belirgin şekilde değiştiği görülen oyuncunun yorgun görünümü gözlerden kaçmadı.

86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

HOLLYWOOD'UN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN

Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen ve dünya sinemasının en önemli isimleri arasında gösterilen Al Pacino, 86 yaşında olmasına rağmen kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hollywood, Al Pacino, New York, Son Hali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bengühan Akdağ Bengühan Akdağ:
    adamın kariyerini görüyorsunuz ya godfather scarface ne muhteşem filmler iş yapıp yaşlamak bu kadar çok sorun olmaması lazım yaşlılık normal bi süreç işte hani hep genç kalacakmış gibi yapıyoruz medyada ama insan ileriye doğru gidiyo ve bu normal bi şey 0 0 Yanıtla
  • Çetin Keskin Çetin Keskin:
    insanlar ilerledikçe yaşlanıyo işte bu çok normal bi şey adamın yüzüne bak diye kamera tutmak da biraz tuhaf geldi bana kendisi ne yaşıyo hissediyo onu merak ediyo insan eğer sağlıklı ve mutluysa yaşlılık sorun değil diye düşünüyorum biz de bir gün orada olacağız 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Yılmaz Süleyman Yılmaz:
    al pacino hala yaşıyo işte ne bekliyorduk 86 yaşında adam gözüksün diye mi haber yapıyoruz ben de yaşlanıyorum ama kimse benim halimi haber yapmıyo bu medya çok boş işlerle meşgul 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT’le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
18:11
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:11:09. #7.13#
SON DAKİKA: 86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.