86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

Çetin Keskin:

insanlar ilerledikçe yaşlanıyo işte bu çok normal bi şey adamın yüzüne bak diye kamera tutmak da biraz tuhaf geldi bana kendisi ne yaşıyo hissediyo onu merak ediyo insan eğer sağlıklı ve mutluysa yaşlılık sorun değil diye düşünüyorum biz de bir gün orada olacağız