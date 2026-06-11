Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta oyuncu, etkinliğe katılımıyla ilgi odağı oldu.
"The Godfather", "Scarface" ve "Scent of a Woman" gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdıran Pacino'nun son görüntüsü dikkat çekti. İlerleyen yaşıyla birlikte belirgin şekilde değiştiği görülen oyuncunun yorgun görünümü gözlerden kaçmadı.
Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen ve dünya sinemasının en önemli isimleri arasında gösterilen Al Pacino, 86 yaşında olmasına rağmen kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.
Son Dakika › Magazin › 86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı - Son Dakika
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