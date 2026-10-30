Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu\'da 1356, 1388 ve 1445. sokaklara asfalt döküyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

İlde ulaşım konforunu artırmak ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 1356, 1388 ve 1445 sokağı sıcak asfalt ile buluşturuyor. Üniversite ve öğrenci yurtlarına ulaşım sağlayan, şehir hastanesine de alternatif güzergah olarak kullanılan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem öğrencilerin, hem de mahalle sakinlerinin ulaşım imkanlarının iyileşmesi hedefleniyor.